ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 15 ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ
15 march 2026 sunday lucky zodiac signs ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ದಿನ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಹಣ ಸಿಗಬಹುದು
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಸಾಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರೇಮ ವಿಷಯಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೀಡಬಹುದು, ಅದು ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಆತುರದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಲಾಭ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ತರಬಹುದು. ದೇಶೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆವೇಗದ ಖರ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆ
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು. ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಅವಕಾಶ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.