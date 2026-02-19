ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ಇಂದು ಪಂಚಗ್ರಹಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
Rashifal 19 february 2026 thursday ಇಂದು ಐದು ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹು - ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತವೆ. ಇದು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ - ನೀವು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ಚಿಂತನಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಆದರೆ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಅನಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ - ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕೆಲಸದಿಂದ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಸೋಮಾರಿತನ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ - ಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ - ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಥವಾ ವಿವಾಹವಾದವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2026 ರಂದು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ - ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಳಪೆಯಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾದಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2026 ರಂದು ನೀವು ಅತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ನೀವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಮುರಿಯಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ - ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2026 ರಂದು ಅವಿವಾಹಿತರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ - ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಿರಿ, ಆದರೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಪಾದದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2026 ರಂದು ನೀವು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ - ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಯಾವುದರ ಮೇಲೂ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಪ್ಪಿನ ತ್ವರಿತ ಅರಿವು ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2026 ರ ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.