ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಇಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತು
14 february 2026 ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2026 ಶುಭ ಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಯೋಗಗಳು ರಾತ್ರಿ 11:09 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2026
ಮೇಷ ರಾಶಿ - ಶನಿವಾರದಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಬಯಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2026 ರ ಸಂಜೆ ನೀವು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ - ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2026 ರಂದು ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕರ್ಕಾಟಕ - ಅವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2026 ಅನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದವರು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ
ಸಿಂಹ - ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ - ಸಂತೋಷದ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2026 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವ್ಯವಹಾರ
ತುಲಾ: ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2026 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರವು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2026, ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವಲ್ಲ.
ನೆಮ್ಮದಿ
ಧನು ರಾಶಿ - ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಜೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದಿನವಿಡೀ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ - ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2026 ರಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವ ಬದಲು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶನಿವಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಅದೃಷ್ಟ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2026 ರಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನೀವು ದುಬಾರಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ - ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ, ಹದಗೆಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.