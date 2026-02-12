ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸುನಫ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
12 february 2026 Thursday ಗುರುವಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 12 2026 ರಂದು ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಶುಭ ಸಂಯೋಗವು ಸುನಫ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನೀವು ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಮರಳಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.
ಸಿಂಹ
ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಬೇಡದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಅದು ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಸಮತೋಲನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ದಿನವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪೋಷಕರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭ ತರಬಹುದು. ಉಚಿತ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಜೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.