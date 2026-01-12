ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು, ಮಂಗಳ ರುದ್ರತಾಂಡವ, 5 ರಾಶಿ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಹಣ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ
Rahu mars conjunction in aquarius 5 zodiac signs suffer financial loss ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ರಾಹು ಕೂಡ ಅದೇ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ರಾಹು ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಏಳನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ. ನೀವು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಹಿಸಬಾರದು. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಯಾರೊಂದಿಗೂ ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಡಿ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶತ್ರುಗಳು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಫಲ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ನಡುವೆ ಒತ್ತಡ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮಂಗಳ ಯೋಗವು ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕಾರು ಅಥವಾ ಬೈಕು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಹಣದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವು ಅವರ ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.