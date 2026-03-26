ಈ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಕೆಟ್ಟವರು, ಶನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ
Rahu ketu badly affect ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಹೆಸರೇ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಇವು ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಅವು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಸಂಕೇತವಾದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಆಳುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದು ಗಮನಾರ್ಹ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಂಗಳವು ಬೆಂಕಿಯ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಂಕಿಯ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಂಗಳನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸ್ಥಾನವು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಕಳಪೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ, ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿದ್ರೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆತಂಕ, ಭಯ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷಗಳು ಮಾಯವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ, ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಸಹ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಅಥವಾ ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅವರು ಅವಮಾನವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ದುರಹಂಕಾರಿಗಳಾಗಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಹದಗೆಡಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಆಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ರಾಹು ಅಥವಾ ಕೇತು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಶತ್ರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಮಾನನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನ, ಧರ್ಮ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಗ್ರಹವಾದ ಗುರು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ರಾಹು ಅಥವಾ ಕೇತು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನಿಯಮಿತ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದು. ಅವರು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಬಹುದು, ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕಳಂಕ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಬಾಧಿಸಬಹುದು.