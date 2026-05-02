ರಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಗಮನ, ಆ 6 ರಾಶಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯ, ಕುಬೇರ ಯೋಗದಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ
Rahu guru transit ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬೇಕೆ? ಜೂನ್ 3 ರವರೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಗ್ರಹ ಜೋಡಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ 6 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಯಾರು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
ಮೇಷ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಹುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಗುರುವಿನ ಮೇಲಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಧುನಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಗುರು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹುವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಧುನಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಇದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ತುಲಾ
ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನು
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರಾಹುವನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು, ಷೇರುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಆಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಖರ್ಚುಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭತ್ಯೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಸಹ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ.