ರಾಹುವಿನ ಆಟ ಪ್ರಾರಂಭ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ
Rahu gochar 2026 can bring success for 3 zodiac signs
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಹು ಒಂದು ನೆರಳು ಗ್ರಹ. ಈ ಗ್ರಹವನ್ನು ಶನಿಯ ನೆರಳು ಎಂದೂ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ರಾಹುವನ್ನು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹು ಕಲಿಯುಗದ ರಾಜ. ಇದರಿಂದಾಗಿಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾಹು ಕೂಡ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಕ್ರಿಯನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಯೌವನದ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ರಾಹು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತಾನೆ. ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಾಹು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 2026 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದರೇನು?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಗ್ರಹವು 12 ರಿಂದ 18 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರಿಂದ ರಾಹು ಸುಮಾರು 18 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ಅದರ ನಂತರ, ಈ ಗ್ರಹವು 12 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ರಾಹುವಿನ ಜುವದಶವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯವೂ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವವರ ಆಸೆಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಹ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ರವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಯಶಸ್ಸು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ.