18 ವರ್ಷ ನಂತರ ರಾಹುವಿನ ಬಲ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು, ಮುಂದಿನ 100 ದಿನಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ನಷ್ಟ
Rahu gains strength after 18 years next 100 days challenging 4 zodiac signs ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುವನ್ನು ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು.
ರಾಹು
ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2025 ರಂದು ರಾಹು 18 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು 12 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ರಾಹು ಮುಂದಿನ 100 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಹುವಿನ ಈ ಪ್ರಭಾವವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಶತ್ರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ರಾಹುವಿನ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಚಂದ್ರನು ಆಳುತ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು ರಾಹುವಿನ ಶತ್ರು ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೌವನದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಿಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಶತ್ರು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ. ರಾಹುವಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಲವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಯೌವನದ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು