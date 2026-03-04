- Home
ಇಂದಿನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 15 ರವರೆಗೆ 4 ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್
Budhaditya rajayogaಇಂದು ಬುಧವಾರ ಮಾರ್ಚ್ 4 2026 ರಂದು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ಹೋಳಿಯಂದು, ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರಹಂಕಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತುಲಾ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಲವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ತಿ ಖಚಿತ, ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಇದು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ.