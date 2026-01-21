100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತ್ರಿವಳಿ ರಾಜಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
Powerful rajayoga in luck shine for capricorn taurus pisces ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ವಿವಿಧ ಶುಭ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಜನವರಿ
ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿ 18 ರಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಂಗಳನು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ರುಚಕ್ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಮೂರು ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯವು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಕೆ, ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಇಂದಿನ ಚರ್ಚೆಯು ಈ ಸಮಯ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮೂರು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಲಗ್ನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯೂ ಇದೆ. ಲಾಭದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯೂ ಸಿಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಮೂರು ರಾಜಯೋಗಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರಾಜಯೋಗಗಳು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ
ಈ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು.