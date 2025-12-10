- Home
Powerful rajayoga auspicious for 3 zodiac signs 19 december money 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಸೇರಿ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಚಂದ್ರ
ಚಂದ್ರನು ಪ್ರತಿ ಎರಡೂವರೆ ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ರಂದು, ಚಂದ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದ ಸಂಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಜೀವನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮಾಧ್ಯಮ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದಾಯ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದ ಸಂಯೋಗವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಬರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ, ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಚಂದ್ರ-ಕುಜ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.