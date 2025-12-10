2026ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ: ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಶುಭ ಯೋಗ 2026ರ ಮೊದಲ ದಿನ, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಅದೃಷ್ಟ
2026 predictions buddh varun shubh yoga new year horoscope lucky ಜನವರಿ 1, 2026 ರ ಮೊದಲ ದಿನ, ಬುಧ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಶುಭ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಶುಭ ಯೋಗ 2026
ದ್ರಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುವಾರ ಜನವರಿ 1, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 7:01 ಕ್ಕೆ, ಬುಧ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಪರಸ್ಪರ 90° ಕೋನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಕೋನೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು "ಸಂಕೋಣ ಯೋಗ" ಅಥವಾ "ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 1 ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಬುಧ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ನ ಈ ಶುಭ ಸಂಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಜನವರಿ 1, 2026, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ನ ಬಲ ಕೋನ ಸಂಯೋಗವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯವು ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಅಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗವು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಅದೃಷ್ಟದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಜನವರಿ 1 ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ನ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಾನಸಿಕ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಗಳು ಬೆಸೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.