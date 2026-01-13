- Home
Planetary transit 2026 impact on zodiac signs unlucky 3 zodiac sign 2026 ರ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ 2026 ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವರ್ಷ.
2026ನೇ ವರ್ಷ
2026ನೇ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷವು ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವರ್ಷವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವರ್ಷವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ, ಶನಿ, ರಾಹು, ಕೇತು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಮುಂತಾದ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗುರು ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅದು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ನೇ ವರ್ಷವು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಅಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜನರ ಸಹವಾಸವು ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರವು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶನಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. ಶನಿವಾರದಂದು ಮಹಾದೇವನ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಅಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ತುಲಾ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 2026 ರ ವರ್ಷವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ "ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.