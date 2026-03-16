ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲು, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
Shani nakshatra gochar is lucky for these zodiac signs ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2026 ರಂದು ಶನಿ ದೇವರು ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂರನೇ ಹಂತದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಉತ್ತಮ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನೇಕ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯು ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಅಂತರವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶನಿಯ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಸಂಚಾರವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರವು ನಿಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.