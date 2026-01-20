ಈ 4 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜಾಸ್ತಿ
People born on these 4 dates face more breakups ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಪ್ರೇಮ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಕೇವಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 7, 9, 14 ಮತ್ತು 16 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 7 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ಚಿಂತಕರು. ಅವರು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು. ಈ ಮೌನ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದ ಸ್ವಭಾವವು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ದೂರ ಮತ್ತು ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು..
9ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧವು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ತೀವ್ರತೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಪ, ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಘಟನೆಯು ಅವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವ..
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 14 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅವರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಅತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಶನಿ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ..
16 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಶನಿ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ, ಹಠಾತ್ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ಅವರು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಾವೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗಳು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು.