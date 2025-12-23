ಪಂಚಕ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ, ದ್ವಿಗುಣ ದೋಷ, ಈ 5 ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭ
ಪಂಚಕವು ನಾಳೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪಂಚಕವನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಅಶುಭ.
ಪಂಚಕ
ಪಂಚಕ ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 2025 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜನವರಿ 14, 2026 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಪಂಚಕವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 24, 2025 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2025 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಪಂಚಕ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಪಂಚಕದ ಐದು ದಿನಗಳನ್ನು ದ್ವಿಗುಣ ದೋಷದ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಈ ದ್ವಿಗುಣ ದೋಷ ಅವಧಿಯು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ, ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಗಳು ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಪಂಚಕವು ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಜಾತಕರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಹುದು. ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೀನ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭಗಳು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಾಧ್ಯ.