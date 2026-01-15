ಮೇಷ ರಾಶಿ ಜೊತೆ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಆನಂದ, ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷದ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ರಾಜಯೋಗ
Panch Mahapurush And Other Rajyog For Mesh Kumbh Meen Get Benefit During Sadesati ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ, ಮುಂಬರುವ ಸಮಯವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಜನವರಿ
ಜನವರಿ 17 ರಂದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜನವರಿ 17 ರಂದು ಬುಧನು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಕೂಡ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಏಕಕಾಲಿಕ ಸಂಚಾರವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧದ ಸಂಯೋಗವು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧದ ಸಂಯೋಗವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಿಕೆಯು ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ಅಥವಾ ರುಚಕ್ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ಶುಭ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 10 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೆಲಸ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಗುರುವಿನ ಒಂಬತ್ತನೇ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನೀವು ಈಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ನೀವು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈಡೇರದ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನೀವು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.