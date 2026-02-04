ಶನಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕರ್ತರಿ ಯೋಗ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟವೋ, ಕಷ್ಟ
Rahu ketu shani ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು 'ಪಾಪ ಕರ್ತೃ ಯೋಗ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರ ತಿಂಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಅಂಶ ರಾಶಿಯಾದ ಕುಂಭವು ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯು ಶನಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗ್ರಹಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಘರ್ಷಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ 'ನೆರಳು ಗ್ರಹಣ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶನಿಯು ವರ್ಷವಿಡೀ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಷ್ಟಕರ ಸಂಯೋಗಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕರ್ತೃ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲತೆಯ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಕೇತುವಿನ ಸ್ಥಾನವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳು ಈಗ ಹೊರೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಾರವಾಗಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದಿರುವುದು ನಿರಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರಬಹುದು. ಕೋಪ ಬೇಗನೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ತಲೆನೋವು, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು. ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಸೇರುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಅಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಟೀಕೆಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆಯಾಸ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನವು ನಿಧಾನ ಆದರೆ ಭಾರೀ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಅಲುಗಾಡಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.