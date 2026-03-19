2 ದಿನದ ನಂತರ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ, ಈ 6 ರಾಶಿಯವರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಶನಿ ಕಾಟ ಎಚ್ಚರ!
Saturn transit 2026 from march 21 6 zodiac signs face challenges ಮಾರ್ಚ್ 21 ರ ನಂತರ ಶನಿಯು ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಶನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯಾದ ಮೀನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಪಾದಶನಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಏಳನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಶನಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಭಾವುಕರಾಗಬೇಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಳನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಶನಿಯ ಹಂತ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕಳೆದುಹೋದ ಗೌರವವನ್ನು ಅವರು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ದಷ್ಟಮ ಶನಿ (4ನೇ ಮನೆ) ಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಆರ್ದಷ್ಟಮ ಶನಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ: ಶನಿಯು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.