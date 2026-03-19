ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭ, ಶುಕ್ರನಿಂದ ಖಜಾನೆ ಫುಲ್
Shukra gochar in mesh rashi ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುವಾರ ಮಾರ್ಚ್ 26, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:13 ಕ್ಕೆ, ಶುಕ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೊದಲ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಯಮಿತ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ನವೀನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಂಚಾರವು ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಂಚಾರವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೂಟಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಚಾರವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಕೆಲಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.