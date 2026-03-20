ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಒಂದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಪದೇ ಪದೇ ಜಾಬ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ
Numerology ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಗಾಗ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸಂಖ್ಯೆ 5: ಬದಲಾವಣೆಯ ಹರಿಕಾರರು
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14 ಅಥವಾ 23ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡುವುದು ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಸಾಹಸ, ಪ್ರಯಾಣದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ.
ಸಂಖ್ಯೆ 3: ಜ್ಞಾನ ದಾಹಿಗಳು
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21 ಅಥವಾ 30ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 3ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಆದರೆ, ಇವರು ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ, ಯೋಚಿಸದೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸದಾ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವಿರುತ್ತದೆ. ಕಲಿಯಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅನಿಸಿದರೆ ಬೋರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇರುವ ಅಥವಾ ಬೋಧನಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 2: ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನವರು
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20 ಅಥವಾ 29ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 2ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಚಂದ್ರನು ಇವರ ಅಧಿಪತಿ. ತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾದಂತೆ, ಇವರ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನವರು. ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನಸ್ತಾಪ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಆ ಕ್ಷಣದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 7: ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 7, 16 ಅಥವಾ 25ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 7ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೇತು ಗ್ರಹವು ಸಂಖ್ಯೆ 7ರ ಅಧಿಪತಿ. ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾದ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕ್ಕಿಂತ 'ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ತೃಪ್ತಿ' ಇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಕೆಲಸ ತಮ್ಮ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 6: ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಆರಾಧಕರು
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 6, 15 ಅಥವಾ 24ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 6ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಶುಕ್ರನು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ. ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಕಚೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಫ್ಯಾಷನ್, ಮೀಡಿಯಾ, ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿಯಂತಹ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
