ಮದುವೆಯಾದ್ರೂ ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಮೀರದ ಹುಡುಗರಿವರು; ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇವ್ರೇ ನೋಡಿ Mumma's boy
Numerology for men: ತಾಯಿ-ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮನ ಮಾತನ್ನು ಮೀರದ ಆ ವಿಶೇಷ ಮೂಲಾಂಕದ ಹುಡುಗರು ಯಾರು? ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಮ್ಮನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗ
ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರ ಸ್ವಭಾವ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ತಾಯಿಯ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯವನ್ನೂ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗರನ್ನು 'ಮಮ್ಮಾಸ್ ಬಾಯ್' (ಅಮ್ಮನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗ) ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೂಲಾಂಕದ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಮೂರು ಮೂಲಾಂಕದವರು 'ಮಮ್ಮಾಸ್ ಬಾಯ್'
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲಾಂಕ 3, 6 ಮತ್ತು 9 ರ ಹುಡುಗರನ್ನು 'ಮಮ್ಮಾಸ್ ಬಾಯ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂರು ಮೂಲಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹೆಂಡತಿಗಿಂತ ತಾಯಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ (ಮೂಲಾಂಕ 3)
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21 ಅಥವಾ 30 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲಾಂಕ 3 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಗುರು ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗರು ತಾಯಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಪತ್ನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ತಾಯಿಗೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲೂ ತಾಯಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮುಖ್ಯ (ಮೂಲಾಂಕ 6)
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 6, 15 ಅಥವಾ 24 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲಾಂಕ 6 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಾಂಕವು ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಮೂಲಾಂಕದ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲೂ ತಾಯಿಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ತಾಯಿಯೇ ಇವರ ಶಕ್ತಿ (ಮೂಲಾಂಕ 9)
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18 ಅಥವಾ 27 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲಾಂಕ 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಾಂಕವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ (Protective) ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಾಯಿಯ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ತಾಯಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ (Support System) ಮತ್ತು ಎಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ತಾಯಿಯ ಸಾಥ್ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.