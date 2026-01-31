- Home
- Astrology
- ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಗಂಡನ ಲೈಫೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ! ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ?
ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಗಂಡನ ಲೈಫೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ! ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ?
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 3
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21, 30 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 3ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಇವರಿಗೆ ಗುರು ಅಧಿಪತಿ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಗಂಡನಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಂದ ಗಂಡನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 6..
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 6, 15, 24 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 6ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಇವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಅಧಿಪತಿ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಿಗಳು. ಇವರು ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಗಂಡನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ತರುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 1
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19, 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 1ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಇವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಅಧಿಪತಿ. ಇವರು ಗಂಡನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 9
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18, 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 9ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಇವರಿಗೆ ಕುಜ ಅಧಿಪತಿ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯವಂತರು. ಗಂಡನಿಗೆ ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಗಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ.