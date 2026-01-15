ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಮೇಲೆ ಗುರು ಬಲ, ಹೊಸ ಮನೆ, ಕಾರು, ಮದುವೆ ಪಕ್ಕಾ
Numerology radix three dateofbirth 3 12 21 30 guru success money ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ನಿಮ್ಮ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಗುರುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ.
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ
ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 3, 12, 21, ಅಥವಾ 30 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹವಾದ ಗುರುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಡಿಕ್ಸ್ 3 ನೊಂದಿಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. 3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಲೋಕ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಜನರು ಯೋಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇತರರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗುತ್ತಾರೆ.
3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ
3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಶಿಕ್ಷಕರು, ಬರಹಗಾರರು, ವಕೀಲರು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿ, ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಅವರು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಜಿಗಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ತ್ವರಿತ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ.
ವೃತ್ತಿ
ಅವರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯಿಂದಾಗಿ, 3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಜಾಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನ
3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಬಣ್ಣಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನವು ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಗುರುವಾರಗಳಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗಮನ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಠಮಾರಿ
ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತೆ, 3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಪರಿಪೂರ್ಣರಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಠಮಾರಿ, ಆತುರ ಮತ್ತು ದುಂದುಗಾರರಾಗಬಹುದು. ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳೇ ಅವರನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ.