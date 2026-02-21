- Home
- Astrology
- ಇಂದು ಸಂಜೆ 7.07 ರಿಂದ ದುಃಖದ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ, ಈ 3 ರಾಶಿ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಇಂದು ಸಂಜೆ 7.07 ರಿಂದ ದುಃಖದ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ, ಈ 3 ರಾಶಿ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ
Chandra gochar on 21 feb 2026 Evening ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ರ ಸಂಜೆ ಚಂದ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಚಂದ್ರ
ಚಂದ್ರನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಗ್ರಹ. ಚಂದ್ರನು ಯಾವುದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡೂವರೆ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ, ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮ ನಿಜ. ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ರಂದು, ಚಂದ್ರನು ಸಂಜೆ 7.07 ಕ್ಕೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಶಿವ ಚಾಲೀಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಚಂದ್ರನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಗೌರವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನೀವು ತಪ್ಪು ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ. ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಸವಾಲು ಹಾಕಬಹುದು. ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಶತ್ರುಗಳು ಭಯಭೀತರಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಬಾರದು. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ. ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.