ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ
Monday February 23 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಂದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಒಂದು ಶುಭ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಶುಭ ಯೋಗ
ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಮಂಗಳ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಕುಂಭವು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಹು, ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕೆಲವು ಇತರ ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗವಲ್ಲದೆ, ಈ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
- ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ
- ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ
- ಸೂರ್ಯ-ಮಂಗಳ ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ
- ಸೂರ್ಯ-ಬುಧದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ
- ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆದಾಯವು ಸಹ ಬಂಪರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಗದವರ ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ವೃಷಭ
ಐದು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ಐದು ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು.