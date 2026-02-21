ಈ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಬಹುದು!
Four Lucky Birth Months ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಪಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ತಿಂಗಳುಗಳು ಯಾವವು ನೋಡಿ.
Image Credit : Getty
Birth Month Astrology
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹುಟ್ಟಿದ ತಿಂಗಳು, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ, ರಾಶಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ, ಧೈರ್ಯ, ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಬಹುದು. ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
Image Credit : stockPhoto
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು..
ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಧೈರ್ಯ, ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯವೇ ಇವರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಇವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಣ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮಪಟ್ಟರೂ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
Image Credit : AI Generated
ಮೇ ತಿಂಗಳು
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಅನುಗ್ರಹ ಇರುವುದರಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ, ವಿಲಾಸಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಇವರ ಸಹಜ ಗುಣ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಫೈನಾನ್ಸ್, ಫ್ಯಾಷನ್, ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಇವರು ಹಠಾತ್ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
Image Credit : stockPhoto
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವರ ವಿಶೇಷತೆ. ಇತರರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ, ಸಿನಿಮಾ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
Image Credit : Getty
ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು
ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧನು ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಸ್ವಭಾವ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಇವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
