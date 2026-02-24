- Home
Numerology and Extramarital Affairs Lifepath Numbers 3 5 7 Explained ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಬಲವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಹು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 3
ಲೈಫ್ ಪಾಥ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ತುಂಬಾ ಮಿಶ್ರಣಶೀಲ, ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಸ್ವಭಾವಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ಹೊರಗಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗಮನವನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು. ಪ್ರಶಂಸೆ ಬೇಕೆಂಬ ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು. 3 ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು (3, 12, 21, 30) ಜನಿಸಿದವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು, ಕಲಾತ್ಮಕರು, ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 5
ಲೈಫ್ ಪಾಥ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಇವರು ಅತಿಯಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಭಿಲಾಷೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು. ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಗಳಿಂದ ಬೇಸರವಾಗಬಹುದು ಇವರಿಗೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ತಕ್ಷಣದ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ, 5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಡಿ ಜನಿಸಿದವರು (ತಿಂಗಳ 5, 14, 23 ರಂದು) ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ
6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಮೋಡಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇತರರತ್ತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 6, 15 ಅಥವಾ 24 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು 6 ರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ರಾಡಿಕ್ಸ್ 6 ರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 7
ಲೈಫ್ ಪಾಥ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಏಕಾಂತಪ್ರಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೂರವಾಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ತಿಂಗಳ 7, 16 ಅಥವಾ 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಕೇತು. ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಉಂಟಾದರೆ ಬೇರೆಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.