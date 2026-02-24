ಈ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ 30ರ ನಂತರ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
Birth Months ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿದ ತಿಂಗಳು ಆತನ ಜೀವನದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.
15
Image Credit : AI Generated
Lucky Birth Month
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ತಿಂಗಳು, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ, ರಾಶಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಅವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ, ಧೈರ್ಯ, ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದರೆ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾಗಬಹುದು. ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
25
Image Credit : stockPhoto
ಏಪ್ರಿಲ್
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ, ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯವೇ ಇವರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ವೇಗವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
35
Image Credit : AI Generated
ಮೇ
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹಣಕಾಸು, ಫ್ಯಾಷನ್, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರೋದ್ಯಮದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
45
Image Credit : stockPhoto
ಆಗಸ್ಟ್
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಇವರ ವಿಶೇಷತೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಸಿನಿಮಾ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ.
55
Image Credit : AI Generated
ಡಿಸೆಂಬರ್
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಇವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಐಟಿ, ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ.
Latest Videos