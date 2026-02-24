ಹೋಳಿಯ ನಂತರ ಈ 3 ರಾಶಿ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗದಿಂದ ಹಾನಿ, ಒತ್ತಡ
Vyatipat yog after holi ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು 180° ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗವನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ನಡುವೆ 180° ಅಂತರವಿದ್ದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅವು ನೇರವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತವೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:05 ರಿಂದ ವ್ಯತಿಪತ್ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಒತ್ತಡದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ. ಹಿಂದಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಅಹಂಕಾರವು ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ತಲೆನೋವು, ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಆಯಾಸವು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿತವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯತಿಪಾತ ಯೋಗವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಿರಿಕಿರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹತ್ತಿರದ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗುಪ್ತ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಮೌನವು ನಿಮಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಬಹುದು. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.