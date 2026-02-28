ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ, ಮಾರ್ಚ್ 2 ರವರೆಗೆ 3 ರಾಶಿಗೆ ಆದಾಯ ಡಬಲ್, ಲಾಟರಿ
Most lucky rajayoga ದ್ರಿಕಾ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳವನ್ನು ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೃತ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ರಾಹು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಯೋಗವು ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯಮಗಳು ಸಹ ಲಾಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.