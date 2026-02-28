ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ, ಬಿಕಾರಿ ಭಾಗ್ಯ, ಬಡತನ
surya shani yuti ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗವು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ
ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಗ್ರಹಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ 25, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:22 ಕ್ಕೆ, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀಡುವ ಶನಿ ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮಾರ್ಚ್ 25, 2026 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗ (ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ) ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತುರದ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಮಾರ್ಚ್ 25, 2026 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗ (ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ) ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿರ್ಧಾರವು ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ಮತ್ತು ತುಲಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಂಭೀರ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.