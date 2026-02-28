- Home
ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸಬಾರದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಲೇ ಬಾರದು ಬಡತನ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
Numerology guide ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮದ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಮಾಂಸಾಹಾರ
7, 16 ಮತ್ತು 25 ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. 8, 17 ಮತ್ತು 26 ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾಮಸ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಮದ್ಯಪಾನ
2, 11, 20 ಮತ್ತು 29 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. 3, 12, 21 ಮತ್ತು 30 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಗುರು ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.