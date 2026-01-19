ಇಂದಿನಿಂದ 2 ಮಹಾನ್ ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ, 5 ರಾಶಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ಯಶಸ್ಸು
Monday January 19th Lakshmi Narayana Yoga Five lucky zodiac signs ಸೋಮವಾರ ಅಂದರೆ ಇಂದು ಜನವರಿ 19, 2026 ರಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗವು ಧನ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ನಾರಾಯಣ ರಾಜ ಯೋಗ ಇದೆ.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ತುಂಬಾ ಶುಭ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಲಾಭದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ಈ ವಾರ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಹಣ ಮರಳಿ ಬರಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ವಾರ ತುಂಬಾ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಹಲವು ದಿನಗಳ ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಶುಭ ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಲಾಭಗಳು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಭ ಖಚಿತ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಮೀನ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕ ವಾರ. ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ನಿಂದ ಬೆಂಬಲವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ.