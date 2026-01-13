ವಸಂತ ಪಂಚಮಿಯಿಂದ 4 ರಾಶಿಗೆ ಹೊಸ ಮನೆ, ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ
Mercury transit shravana New house car effects 4 zodiac signs ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿ 23, 2026 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:27 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಬುಧ
ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಜನವರಿ 23 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:27 ಕ್ಕೆ ಬುಧ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಹಣದವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಸಮಯ. ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೌರವ ಎರಡನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ರಾಶಿಯ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಬಹು ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವು ಆಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಸಹ ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸೆ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.