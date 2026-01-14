ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ತ್ರಿವಳಿ ಚಲನೆ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣ
Mercury transit budh gochar 3 times february 2026 lucky horoscope zodiac signs ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಬುಧ
ಜನವರಿಯಂತೆ 2026 ರ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳು, ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧವು ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಮೂರು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಂವಹನ, ವ್ಯವಹಾರ, ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧವು ಸಹ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವು ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 2026 ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದು ಫೆಬ್ರವರಿ 7, 2026 ರಂದು ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಬುಧ
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2026 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಮೂರು-ಬಿಂದುಗಳ ಚಲನೆಯು ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಬುಧನ ತ್ರಿವಳಿ ಚಲನೆಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆತುರದಿಂದ ಬದಲಾಗಿ ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಿರಿ. ಈ ತಿಂಗಳು, ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಬುಧನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಾಗಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
2026 ರ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಮೂರು ಸಂಚಾರಗಳು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಬುಧನ ಸಂಚಾರದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು 2026 ರ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಾದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದರೆ, ನೀವು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.