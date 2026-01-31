3 ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ರಾಶಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ
Mercury transit bad effect on these 3 zodiac signs from february 3rd ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಚಿಂತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಬುಧ
ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಶನಿಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮೂರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಶನಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಬುಧನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನುಭವಿ ಜನರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮೀನ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ಆತಂಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನಶೀಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಕ್ರಮ.