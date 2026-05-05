ಮೇ 15ರ ಬುಧ ಸಂಚಾರ: ಬುದ್ಧಿಕಾರಕನಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
Mercury Transit 2026 ಮೇ 15, 2026 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೂ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 'ಅದೃಷ್ಟದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ' ನೆನೆಯುವ ಸುವರ್ಣಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಮೇ 15 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಿ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ 'ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ ಯೋಗ'ವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸೆಗಳು ಈಗ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಈಗ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಾತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
Aquarius
ಈ ಸಮಯ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗ ದೂರವಾಗಲಿವೆ.
