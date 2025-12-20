ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ ಬದಲು, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯೋಗ, 3 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗ
Chandra gochar today mahalaxmi rajayoga amavasya yog zodiac sign get luck ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 2025 ರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುವ ಚಂದ್ರ ಸಂಚಾರವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಂದ್ರ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 3 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.
ಚಂದ್ರ
ಚಂದ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರು ಅಮವಾಸ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬುಧ-ಶುಕ್ರರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ರವರೆಗೆ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ, ಇದು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತರ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.