ಸೂರ್ಯ-ಶನಿಯಿಂದ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭವೋ ಲಾಭ
surya shani make samsaptak yog after 30 years lucky for zodiac sign ಶನಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಮಾನವ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಮಾನವ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೭ ರಂದು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸಹ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.