ಬುಧನ ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರ: 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಫಲ
ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಕೇತುವಿನ ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಬುಧ ಸಂಚಾರ 2025
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 12 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ದಿನ ಅವರು ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧ ಕೇತುವಿನ ರಾಶಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಬುಧ ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಕೇತುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬುಧ
ಬುಧ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ಸಂಜೆ 4:48 ಕ್ಕೆ ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರವರೆಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರವು 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಕೇತು. ಕೇತು ಗ್ರಹವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಮಾತು, ವಿದ್ಯೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕಾರಕ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಬುಧ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಬುಧ ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಲಾಭಗಳಿವೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಧೈರ್ಯ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೂ, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವವರಿಗೂ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಲು ಬಯಸುವವರಿಗೂ ಈ ಸಮಯ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಬುಧ ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಇವರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರಾಧನೆ, ಯೋಗ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಲ್ಲಸಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧನ ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾದದ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
(ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಲೇಖನವು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕ, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು, ದಶಾ ಭುಕ್ತಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಭವಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು)