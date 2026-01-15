18 ರವಿವಾರ ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಅಪರೂಪ ಯೋಗ, 5 ರಾಶಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್
Mauni amavasya 18 january sunday very auspicious for these 5 zodiac signs ಮೌನಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯು ಜನವರಿ 18 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು. ಮೌನಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಘ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಮಾಘಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
ಮಾಘ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಜನವರಿ 18 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:03 ರಿಂದ ಜನವರಿ 19 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1:21 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಶುಭ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಶುಭ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಶುಭ ಬಣ್ಣ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 5.
ಮಿಥುನ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನವು ಅದ್ಭುತ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ, ಇತರರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆಳವಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಈ ದಿನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 7.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಮೌನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ನೀವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಗುಲಾಬಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1.
ಮಕರ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ದಿನ. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಈ ದಿನವು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಈ ದಿನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಇವರಿಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಶುಭ ದಿನ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ದಿನವೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಕಿತ್ತಳೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 7.