ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ, ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ, ಬೊಂಬಾಟ್ ಅದೃಷ್ಟ
Mars Venus Conjunction ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುವ ಶುಕ್ರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರರು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಯೋಗವಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದಾಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿ, ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
