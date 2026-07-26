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- ಜುಲೈ 27 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2026 ರವರೆಗೆ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು
ಜುಲೈ 27 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2026 ರವರೆಗೆ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು
ಜುಲೈ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ವಾರ, ಬುಧನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಭದ್ರ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಜುಲೈ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಜುಲೈ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಜುಲೈ ಕೊನೆಯ ವಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಈ ವಾರ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಜುಲೈ ಕೊನೆಯ ವಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ನೀವು ಹೊಸ ಆರೋಗ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬಹುದು. ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜುಲೈ ಕೊನೆಯ ವಾರವು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವಾರದ ಅಂತ್ಯವು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜುಲೈ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು.