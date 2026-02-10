ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ದೃಷ್ಟಿಯೋಗದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅದೃಷ್ಟ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
Saturn mars drishti yog in March 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಂಶವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 5, 2026 ರಂದು, ನ್ಯಾಯದ ಸಂಕೇತವಾದ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿ ಪರಸ್ಪರ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದು ವಿಶೇಷ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಂಶ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ. ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಅಂಶವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 5 ರ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ತೊಡಕುಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಆಳ್ವಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿ ಕುಂಭ. ಮಂಗಳನೊಂದಿಗಿನ ಈ ಅಂಶದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.