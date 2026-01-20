ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಪತ್ತು, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು
Mars favourite zodiac signs aries scorpio capricorn lucky ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳವನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಲಗೊಂಡಾಗ, ಅದು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿ ಯಾವುವು ನೋಡಿ
ಮಂಗಳ
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸ್ಥಾನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪರಿಣಾಮಗಳು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಜೋಡಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಒಂದು ಗ್ರಹದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯು ಈ ಗ್ರಹದ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಂಗಳವು ಅವರ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಶಕ್ತಿಯುತ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಅವರು ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮಂಗಳನ ಪ್ರಧಾನ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಉಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಮಂಗಳನಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಭಯಭೀತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಅವರು ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಮಹಾದಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಮಂಗಳನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಂಗಳನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಾಗಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಾಳ್ಮೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳನ ಮಹಾದಶಾ ಮತ್ತು ಅಂತರದಶಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.