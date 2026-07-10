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- ಜುಲೈ 22 ರಂದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪಂಚಕ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ, ಜೀವನವು ದುಃಖಕರ
ಜುಲೈ 22 ರಂದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪಂಚಕ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ, ಜೀವನವು ದುಃಖಕರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜುಲೈ 22 ರಂದು, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ತರಬಹುದಾದ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಯಾರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
mangal varun panchank yog
ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಕಾರಣನಾದ ವರುಣ ಜುಲೈ 22 ರಂದು ಪರಸ್ಪರ 72 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಕೋನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪಂಚಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಅಶುಭ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಈ ಯೋಗವು ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪಂಚನಕ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಅಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಗಾಯವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಹಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮಾತು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪಂಚನಕ ಯೋಗವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಭಾರೀ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಬೇಡಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪಂಚನಕ ಯೋಗವು ಅಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಅದು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ದುಷ್ಟ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು
ಪಂಚನಕ ಯೋಗದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಿ.
ಮಂಗಳವಾರ, ಬಜರಂಗಬಲಿಯನ್ನು ಬಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಲಿ ನೀಡಬೇಕು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಯೋಗದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.