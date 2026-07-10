ಗುರು ಮುಧಾಮಿಯಿಂದ ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಲಕ್.. ಐಶ್ವರ್ಯ ಖಚಿತ!
ಈ ತಿಂಗಳ 15 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರವರೆಗೆ ಗುರು ಮುಧಾಮಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಗುರುವಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಗುರು ದುರ್ಬಲನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಮನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ. ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ರವಿ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರುಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕನಸು ಕಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಧನ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಂತ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಸಂಪತ್ತು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ ಪೂಜೆಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಮಕರ
ಗುರು ಮತ್ತು ರಾಹು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಅನೇಕ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಜೀವನವು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಉಚ್ಚ ಗುರುವಿನ ಸಂಧಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಲ ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಯೋಗಗಳು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.