ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಶತ್ರು ಈ 4 ರಾಶಿ ಜನರು, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ, ಜೀವನ ಫುಲ್ ಹೋರಾಟ
4 enemy signs of mars face crisis ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಮಂಗಳನ ಅಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರನು ಆಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆತುರವು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಠಿಣ ಮಾತುಗಳು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಆಳವಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳನ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯು ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಂಗಳನ ಅಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಳಪೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಮನದ ಕೊರತೆಯು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಗಾಯದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿರುವ ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವವು ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಅಸಮತೋಲನದಂತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೋಪದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅಹಂಕಾರದ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಗಳಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಕಳಪೆ ಸಮನ್ವಯದಿಂದಾಗಿ ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು.